Kırklareli Üniversitesi, Teoman Duralı'nın adını konferans salonunda yaşatacak - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi, Teoman Duralı'nın adını konferans salonunda yaşatacak

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Kırklareli Üniversitesi, Teoman Duralı\'nın adını konferans salonunda yaşatacak
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Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin akademik yıl açılışı, Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nun açılışıyla başladı. Rektör Rengin Ak, merhum filozofun düşünce ve bilim mirasının yaşatılmasının amaçlandığını belirtti.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın adı, Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yaşatılacak.

KLÜ Fen Edebiyat Fakültesinin akademik yıl açılışı gerçekleştirildi. Program, Fen Edebiyat Fakültesindeki Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nun açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, törende yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın öğrencilere ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

Konferans salonuna merhum akademisyen ve filozof Duralı'nın adının verildiğini belirten Ak, Duralı'nın düşünce, bilim, kültür ve medeniyet alanındaki mirasını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Fen edebiyat fakültelerinin düşünce dünyasının önemli merkezlerinden olduğunu ifade eden Ak, bu fakültelerin temel bilimlerden sosyal bilimlere, dil ve edebiyattan tarihe kadar uzanan geniş çalışma alanlarıyla dünyayı anlamanın farklı yollarını sunduğunu kaydetti.

Her yeni akademik yılın üniversiteler için yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Ak, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz çağda bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, doğru bilgiye ulaşma ve ulaştığımız bilgiyi değerlendirme meselesini ortadan kaldırmıyor. Aksine, bilgiyle kurduğumuz ilişkiyi daha dikkatli düşünmeyi gerektiriyor. Her gün çok sayıda bilgi, yorum ve farklı görüşle karşılaşıyoruz. Böyle bir ortamda düşünmek, sorgulamak ve bilgiyi anlamlandırmak, üniversitelerin temel işlevlerinden biri olarak daha da önem kazanıyor."

Prof. Dr. Teoman Duralı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Ak, konferans salonunun akademik ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmasını temenni etti.

Programda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Bir Post Kavgası Hikayesi: Post - Truth Çağında Hakikat Yorgunluğu" başlıklı açılış dersini verdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Kırklareli Üniversitesiyle bağı

Zonguldak'ta 1947'de dünyaya gelen Prof. Dr. Teoman Duralı, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1973'te mezun oldu. Akademik kariyerine aynı üniversitede başlayan Duralı, 1977'de doktor, 1982'de doçent, 1988'de ise profesör unvanını aldı.

Felsefe, antropoloji ve biyoloji alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Duralı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Viyana Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Felsefe Bölümünü kuran Duralı, 2009-2015 yıllarında aynı fakültede dekanlık görevini yürüttü.

Bilim felsefesi, felsefe tarihi ve biyoloji felsefesi alanlarında çok sayıda esere imza atan Duralı, 2000 yılında "Çağdaş Küresel Medeniyet" adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü'ne layık görüldü.

TRT 2'de yayımlanan "Felsefe Söyleşileri" programıyla düşüncelerini geniş kitlelere ulaştıran Duralı, 6 Aralık 2021'de İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Teoman Duralı'nın naaşı Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: AA
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