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Kırklareli Valiliği, motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği, motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağını kaldırdı

Kırklareli Valiliği, 9 Ocak Salı günü beklenen kötü hava koşulları nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağını kaldırdı. Valilik, tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiğini açıkladı ve kurallara uyum gösteren halka teşekkür etti.

Kırklareli Valiliği, motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağını kaldırdı
11.01.2024 - 09:03,
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Kırklareli Valiliğince motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen yasak kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak Salı günü beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirildi.

Tedbirler kapsamında can güvenliği için trafikte seyir etmeleri yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Kurallara riayet eden Kırklareli halkımıza sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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