Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ekici, Türkiye'nin gelişmesinde, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok fazla olduğunu belirtti.

30.04.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın simgesi olduğunu bildirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Ekici, Türkiye'nin gelişmesinde, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok fazla olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir inancın mensubu olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın, ülkemizin refahı, ilimizin kalkınması ve gelişmesi için ortaya koydukları içten ve sağ duyulu tutum ve davranışları, işveren kesimi ile oluşturulan karşılıklı iş birliği, özveri ve samimi yaklaşım sayesinde ülkemiz, ekonomik, sosyal kalkınma hamleleriyle, teknolojik atılımlarla önemli başarılara imza atmıştır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektedir."

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Türkiye, 1 Mayıs, Ekonomi, Emekçi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement