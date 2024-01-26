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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Beğendik köyünü ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Beğendik köyünü ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik köyünü ziyaret ederek köy muhtarı Rüştü Gündüz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi ve sorunları çözmek için köy ziyaretlerine önem verdiğini belirtti. Ayrıca, İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi ve şehit Özkan İlkyaz'ın ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Beğendik köyünü ziyaret etti
26.01.2024 - 10:08,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik köyünü ziyaret etti.

Vali Ekici, köy muhtarı Rüştü Gündüz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.

Ekici, ardından İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Vali Ekici, şehit Özkan İlkyaz'ın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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