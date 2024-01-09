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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin doğru bilgilendirme ve halkın bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 15:44,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği dünyada medyanın hayati bir önem taşıdığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar.

Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda ülkemizde, bölgemizde ve ilimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır."

Kaynak: AA
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