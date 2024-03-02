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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında depremlere karşı tüm vatandaşların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Başta deprem olmak üzere diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak, toplumun bilinç düzeyini yüksek tutmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum ve tüm bireylerin en önemli görevlerindendir. Bu nedenle deprem eğitimlerine önem veriyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."