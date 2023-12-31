Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzensiz göçle mücadele eden polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentte düzensiz göçle mücadele eden polis ve jandarma ekiplerini görev başında ziyaret etti.

Ekici, Karakoç ile Demircihalil köylerinde oluşturulan asayiş kontrol noktalarındaki kolluk kuvvetleriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, personelle çay içip sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

Ekici, düzensiz göçle mücadele eden polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Son 5 aydır düzensiz göçle ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Ekici, "Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden vatandaşın can ve mal güvenliği için görevi başında. Düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığımız çalışmalarla önemli ölçüde başarı sağladık. Kolluk kuvvetlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ekiplere çalışmalarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Ekici, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip personelin yeni yılını tebrik etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Ekici, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi aldı, çocuk ve dahiliye servislerini gezerek hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ekici, eşinin kaybeden bir vatandaşa da başsağlığı diledi.

Vali Ekici huzurevindeki yaşlılarla da bir araya geldi.