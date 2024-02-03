 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü\'yü kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Güçlü'den bilgi aldı. Ekici, depremler sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için tüm kurumların ellinden geleni yaptığını kaydetti. Güçlü de desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor. 1-31 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde 7 tabanca, av tüfeği, 16 fişek, 8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

03.02.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Güçlü'den bilgi aldı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Ekici, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Ekici, depremler sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için tüm kurumların ellinden geleni yaptığını kaydetti.

Güçlü de desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

Asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 Ocak tarihlerindeki denetimlerde 7 tabanca, av tüfeği, 16 fişek, 8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırklareli Valiliği, Mustafa Güçlü, Birol Ekici, Kırklareli, Deprem, Valilik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:47:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement