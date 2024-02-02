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Kırklareli Valisi Birol Ekici, OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, OSB'de incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, OSB\'de incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılan incelemelerde bulundu. Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı ve bir gıda fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti. Ekici, bölgenin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, bölgenin gelişmesi için çalıştıklarını ve tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

02.02.2024 12:51
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı. OSB'yi gezen Ekici, bir gıda fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

OSB'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, bölgenin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kaynak: AA

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