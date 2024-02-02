Kırklareli Valisi Birol Ekici, OSB\'de incelemelerde bulundu

İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi defnedildi

İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı. Cenaze, mesai arkadaşlarının konvoyuyla Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.