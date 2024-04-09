Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Vali Ekici, Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşadığımızı belirterek, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti ve bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

09.04.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu bildiren Ekici, bu özel günlerden küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bayramlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki, bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli olan tüm tedbirlerin alındığını belirtirken, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri ile tüm Kırklarelili hemşerilerimin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Birol Ekici, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi
    12:15 Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:03 Dolar, euro ve altında son durum Dolar, euro ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement