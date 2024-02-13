Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesini ziyaret etti. Vali Ekici, ailenin isteklerini dinleyerek şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti. Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

13.02.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu bildiren Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Birol Ekici, İstanbul, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement