Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri Hüsn-i Hat sanatını öğreniyor

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, emekli eğitimci Cemal Karabulut tarafından verilen Hüsn-i Hat Kursu'na yoğun ilgi gösteriyor. Kurs, 2 yıldır devam ediyor ve öğrencilere güzel yazı yazmanın inceliklerini öğretiyor. Hüsn-i Hat sanatı, Kur'an-ı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen ve Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahip olan bir sanattır. Kursa katılan öğrenciler, sabır, azim ve istekle bu sanatı öğreniyor ve gelecekte sergiler düzenlemeyi hedefliyor.