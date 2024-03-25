Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile Türk Kızılayı binasında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ekici, Türk Kızılayı'nın dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, gönüllülere teşekkür etti. Programda yapılan konuşmaların ardından dua okundu ve Vali Ekici ile Türk Kızılayı gönüllüleri oruçlarını açtı.

25.03.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

Vali Ekici, Türk Kızılayı binasında düzenlenen programda, Türk Kızılayın dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

Türk Kızılayın her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Okunan duaların ardından Vali Ekici ve Tür Kızılay gönüllüleri oruçlarını açtı.

Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Birol Ekici, Kızılay, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İpsala'da Kaçakçılık Operasyonunda Bin 185 Tarihi Eser Ele Geçirildi
    11:23 İpsala'da Kaçakçılık Operasyonunda Bin 185 Tarihi Eser Ele Geçirildi

    Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplam bin 185 adet tarihi eser ile 1 adet arama dedektörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 900 adet sikke, 60 adet taş obje, 110 adet metal obje, 15 adet yüzük de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Düzce'de 50 Yaşında Resim Yapmaya Başlayan Kadın: Şu Anda Hayata Dair Muhteşem Bir Deneyim Yaşıyorum
    11:23 Düzce'de 50 Yaşında Resim Yapmaya Başlayan Kadın: Şu Anda Hayata Dair Muhteşem Bir Deneyim Yaşıyorum

    Düzce'de yaşayan Aslıhan Öztürk, 24 yıl aradan sonra resim yapmaya karar verdi. Kızının boya, oğlunun ise tuval hediyesiyle resim yapmaya başlayan Öztürk, kendini geliştirerek profesyonel olarak resim yapmaya başladı. Resimlerini bir arkadaşının fabrikasının duvarlarını süslemek için kullanmaya başlayan Öztürk, şu anda hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşadığını belirtti.

  • Beylikdüzü'nde Hırsızlık Olayı: Polis Kısa Sürede Şüpheliyi Yakaladı
    11:23 Beylikdüzü'nde Hırsızlık Olayı: Polis Kısa Sürede Şüpheliyi Yakaladı

    Beylikdüzü'nde bir hırsız, girdiği evden çok sayıda ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayı araştırarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Ev sahipleri durumu hemen polise bildirdi ve güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği dükkanda çalınan ziynet eşyaları bulunurken, hırsız tutuklandı.

  • Bucaspor 1928, Son 9 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi
    11:23 Bucaspor 1928, Son 9 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, liderlik savaşı verdiği Erokspor'u evinde konuk edecek.

  • Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti
    11:22 Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

  • Kepez Belediyesi Kadınlar 2. Lig Şampiyonu Oldu
    11:22 Kepez Belediyesi Kadınlar 2. Lig Şampiyonu Oldu

    Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Dörtlü Final'de Kepez Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

  • İşitme Engelli Kütüphane Görevlisi Okuyuculara Yardımcı Oluyor
    11:20 İşitme Engelli Kütüphane Görevlisi Okuyuculara Yardımcı Oluyor

    Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli Ahmet Karaca, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde okuyucuların istedikleri kitaplara kısa sürede ulaşmalarına yardımcı oluyor. Karaca, yazılı iletişim kurarak okuyucuların taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak kaynaklara erişim imkanı sunuyor. İşitme engeline rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Karaca, gelen herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve insanlardan hep olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

  • Konya İl Halk Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası başladı
    11:20 Konya İl Halk Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası başladı

    Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 60. Kütüphane Haftası kutlamaları başladı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kutlamaların açılış töreninde Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler ana teması ele alındı. Programda ödül töreni, çocuk şarkıları ve dans gösterileri yer aldı. Kutlamalar, atölye ve söyleşi programlarıyla devam edecek.

  • Gümüşhane'de üniversite öğrencileri Hüsn-i Hat sanatını öğreniyor
    11:20 Gümüşhane'de üniversite öğrencileri Hüsn-i Hat sanatını öğreniyor

    Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, emekli eğitimci Cemal Karabulut tarafından verilen Hüsn-i Hat Kursu'na yoğun ilgi gösteriyor. Kurs, 2 yıldır devam ediyor ve öğrencilere güzel yazı yazmanın inceliklerini öğretiyor. Hüsn-i Hat sanatı, Kur'an-ı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen ve Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahip olan bir sanattır. Kursa katılan öğrenciler, sabır, azim ve istekle bu sanatı öğreniyor ve gelecekte sergiler düzenlemeyi hedefliyor.

  • Başakşehir'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor
    11:19 Başakşehir'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

    Başakşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ilçenin 5 farklı noktasında birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Konserlerden Kuran-ı Kerim tilavetlerine, çocuk etkinliklerinden sohbetlere kadar, birçok farklı etkinliğe Başakşehirliler büyük ilgi gösteriyor.


10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:00 Hatay’da seçim bitti gibi Aradaki fark 10 puana yakın Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
11:22 Avrupa Liglerinde En Çok Maaş Ödeyen 20 Kulüp Belli Oldu Avrupa Liglerinde En Çok Maaş Ödeyen 20 Kulüp Belli Oldu
11:14 Yargıtay Başkanı Seçimlerinde İlk Tur Sonuçsuz Yargıtay Başkanı Seçimlerinde İlk Tur Sonuçsuz
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:25 Kartlı ödemelerde rekor artış Trilyonu buldu Kartlı ödemelerde rekor artış! Trilyonu buldu
10:13 Papua Yeni Gine’deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi Papua Yeni Gine'deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
09:48 Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 11:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement