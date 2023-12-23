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Kırklareli Valisi Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Ekici ayrıca Bakan Bak'ı kente davet etti.

Kırklareli Valisi Gençlik ve Spor Bakanı\'nı ziyaret etti
23.12.2023 - 10:45,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapıla açıklamada, Vali Ekici'nin Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve başarılı sporcularla birlikte Bak'ı ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Ekici'nin Bak'ı kente davet ettiği belirtildi.

KLÜ'de proje geliştirme tanıtım günü

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) proje geliştirme tanıtım günü etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsünde düzenlenen programda roje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanlığının kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Bu yıl 81 proje başvurusu ile ciddi bir rakama ulaşıldığını ifade eden Şengörür, "Her geçen yıl destek verilen proje sayısının arttığını görüyoruz. Bu rakamlar arkadaşlarımızın çabasını gösteriyor. Gelecek yıl da aynı gayretleri göstererek hem başvuru sayımızı hem de başvuruların kabul oranlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretim görevlisi Yasemin Keşkek Karabulut Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin yıllık faaliyet raporu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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