Başkan Turan'dan Türk Mutfağı Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türk mutfağının sadece bir lezzet dünyası değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olan kültürel mirasın taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Sofraların toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü merkezi olduğunu ifade eden Turan, güçlü toplumun temelinde aile sofraları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ekonomik ve teknolojik kalkınmanın yanı sıra medeniyet mirasını korumayı hedeflediğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Türk mutfağı, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyetimize uzanan köklü bir medeniyet yürüyüşünün lezzetle yoğrulmuş ifadesidir. Her yemeğimizde ecdadımızın emeği, her tarifimizde toprağımızın bereketi, her soframızda ise milletimizin birlik ve beraberlik ruhu vardır. Çünkü bizim kültürümüzde sofra, sadece karın doyurulan bir yer değil, gönüllerin buluştuğu, muhabbetin arttığı, büyüklerin hürmet gördüğü, çocukların sevgiyle büyüdüğü, aile bağlarının güçlendiği bir irfan mektebidir."

Türk mutfağının sürdürülebilir yapısına değinen Turan, israfı reddeden ve nimete saygıyı esas alan bu mutfak kültürünün, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" yaklaşımıyla büyük bir uyum içinde olduğunu aktardı.