Kırklareli Valisi'ne Ziyaretler ve Denetimler

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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, makamında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Başakşehir Tapu Müdürü Hakan Yılmaz ile Roman Saha Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Okul kantinleri ve yemekhaneleri denetlendi

Kırklareli'nde okul kantinleri ile yemekhanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kantin ile yemekhanelerde hijyen, etiket ve ürünlerin saklanma koşullarını kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.