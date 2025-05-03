Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Turan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi.
Bölgede incelemede bulunan Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Turan, bölgede tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları yapıldığını söyledi.
Yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, bölgenin son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi OSB'yi İnceledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?