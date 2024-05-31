Kırklareli Valisi Sigarayı Bırakma Polikliniğinin Açılışını Gerçekleştirdi

Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sigarayı Bırakma Polikliniğinin açılışını tütün bağımlılığından kurtulanlarla gerçekleştirdi.

Vali Ekici, açılışta yaptığı konuşmada, sigara içenlerin çevreye çok ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sigara bağımlılığının önlenmesine yönelik ciddi tedbirler alındığını ifade eden Ekici, bu noktadaki tedbirlerin artırılacağına inandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de dünyada 1,3 milyar kişinin tütün kullandığını ve buna bağlı yılda 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Türkiye'de de tütün kullanım oranlarının yüksek olduğunu bildiren Cerit, bu sayısının azalması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, bir hafta önce kızının telkinleriyle sigara içme alışkanlığından kurtulduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile geçmişte tütün bağımlısı 9 kişi polikliniğin açılış kurdelesini kesti.

Sigarayı bırakan Gürkan Mitap, 30 yıldır içtiği sigaradan geçen yıl kurtulduğunu söyledi.

Tedaviler sonucu tütün bağımlılığından uzaklaştığını belirten Mitap, "Yemeklerden lezzet almaya başladım. Sigara içtiğim dönemde yemeklerden lezzet almıyormuşum onu öğrendim. Çok memnunum ve çok sağlıklıyım." dedi.