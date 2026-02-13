Kırklareli Valisi Turan, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olan Eyüp Gürlevük ve Abdulkerim Çınar ile Oğuzhan Yavuz'u makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilerle bir süre sohbet etti.

15 Temmuz gazilerinin gösterdikleri fedakarlık ve vatan sevgisinin gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Turan, 15 Temmuz sabahı Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Turan, 15 Temmuz sabahının, sadece bir zafer değil, bir milletin iradesinin şahlanışı ve özgürlüğünün ilanı olduğunu vurguladı.

Şehitlerin o gece vatan için canlarını verdiklerini anlatan Turan, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile hainlere gereken cevabın verildiğini vurguladı.