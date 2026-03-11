Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor - Son Dakika
Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

11.03.2026 09:32
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Acarlı, Kırklareli Anneler Derneği Üyesi Zuhal Tarcan, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü, Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Politikaları Daire Başkanı Lütfiye Karaaslan'ı kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Kaynak: AA

