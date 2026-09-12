Kırklareli Valisi Turan, DKMP Bölge Müdürü Ulu\'yu ziyaret etti

KIRKLARELİ – Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu'yu ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette kentte yürütülen doğa koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlin biyoçeşitliliği, korunan alanları ve milli park faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede Vali Turan, doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre projelerinin kararlılıkla yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarete, Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de katıldı.