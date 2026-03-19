Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Vali Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale'de iman, cesaret ve fedakarlıkla eşsiz bir destan yazıldığını belirtti.

Çanakkale ruhunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Turan, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Vali Turan, ramazanda birlik ve beraberlik duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da katıldı.