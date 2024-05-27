Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti. Ekici ve Ünüvar, merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekici, Yeşilay personeline önemli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Kırklareli'nde 'Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Ekici, eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ve bu tür toplantıların sık sık düzenleneceğini belirtti.

27.05.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

Ekici ile Ünüvar merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilayın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ekici, Yeşilay personeline teşekkür etti.

-"Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırklareli'nde "Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kentteki eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, eğitim, öğretime katkı veren herkese teşekkür etti.

Ekici, bu tür toplantıların sık sık düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Birol Ekici, Kırklareli, Rehber, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:22:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement