Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli ve Tekirdağ\'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyrukluyu yakaladı. Kofçaz ilçesinde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalanırken, Saray ilçesinde ise 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından ilgili merkezlere teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

20.05.2024 12:39
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Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimlerde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri de Saray ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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