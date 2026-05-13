Kırklareli\'ye 17 Yeni İHA Teslim Edildi

Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yer alan Kırklareli'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı destekleriyle sınır güvenliğinde kullanılmak üzere alınan 17 yeni nesil İHA alındı. Alınan İHA'ların ilgili kurumlara teslim için valilik Atatürk Toplantı Salonu önünde tören düzenlendi. Törende Vali Uğur Turan, 16 İHA'yı 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'na, 1 İHA'yı da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. Törende İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de yeni İHA'lar hakkında bilgi verdi.