Kırklarelili şehit Anıl Yalap, anıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap için Kofçaz ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Belediye binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve uğruna can verdikleri değerlere sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Turan, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi sayesinde bugünlere ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, şehidin annesi Kıymet, babası Elmas Yalap ile il protokol üyeleri katıldı.