Kırkpınar'da Basınla Buluşma - Son Dakika
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Kırkpınar'da Basınla Buluşma

05.07.2026 18:07
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kırkpınar öncesi basını ziyaret etti.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakaları öncesinde basın tribününü ziyaret etti.

Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan ile basın tribünündeki ziyarette gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, Kırkpınar'ın ve yağlı güreşlerin tanıtımında basının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Hem Kırkpınarımızı hem de yağlı güreşlerimizi tanıtmamız önemli." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da organizasyon boyunca görev yapan basın mensuplarının büyük emek verdiğini ifade ederek, "Herkesin emeğine, yüreğine sağlık." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Vali Sezer, Gencan, Erdoğan ve Türkiş gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet, daha sonra final müsabakalarını takip etmek üzere basın tribününden ayrıldı.

Kaynak: AA

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