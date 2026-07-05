Kırkpınar'da Toplumsal Farkındalık Ekranları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırkpınar'da Toplumsal Farkındalık Ekranları

Kırkpınar\'da Toplumsal Farkındalık Ekranları
05.07.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dijital ekranlarda toplumsal farkındalık mesajları yayımlanıyor.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na yerleştirilen dijital ekranlarda, güreş müsabakalarının yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik kamu spotları ve bilgilendirme içerikleri de yayımlanıyor.

Er Meydanı'nın farklı noktalarına kurulan dijital ekranlarda, Cumhurbaşkanlığı tarafından önem verilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çalışmaları kapsamında hazırlanan mesajlar, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin tanıtımlar ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hazırlanan bilgilendirme içerikleri izleyicilere aktarılıyor.

Müsabakaları takip etmek için Sarayiçi'ne gelen binlerce güreşsever, organizasyon boyunca ekranlarda yayımlanan kamu spotlarını izleme imkanı buluyor.

Kırkpınar'ın yalnızca spor organizasyonu değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık çalışmalarının da yer aldığı önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkati çeken uygulamayla, aile yapısının güçlendirilmesi, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dijital ekranlarda organizasyona ilişkin duyuruların yanı sıra kamu kurumları tarafından hazırlanan bilgilendirici içerikler de dönüşümlü olarak yayımlanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkpınar'da Toplumsal Farkındalık Ekranları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:38:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar'da Toplumsal Farkındalık Ekranları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.