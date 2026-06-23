Kırkpınar Güreşleri İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Edirne Belediyesinin 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıkları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar kapsamında park ve yeşil alan bakımları ve meydan düzenlemeleri yapılıyor.

Sarayiçi'nde ve Meydan Kafe'deki çalışmalar devam ederken, parklarda ve refüjlerde de temizlik ve boyama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kentin ihtiyaç duyulan noktalarındaki çalışmalara devam edeceği belirtildi.