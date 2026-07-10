Kırkpınar Pehlivanları Sinop'ta

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Erkan Taş ve üçüncü olan Mustafa Taş ile başaltı pehlivanı Yusuf İslam Taş'ın yanı sıra Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Sinop'u ziyaret edecek.

Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Dalkıran, yaptığı açıklamada, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile başpehlivan Erkan Taş ve diğer pehlivanların Sinop ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

Pehlivanlar, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30'da Sinop eski otogar önünde karşılandıktan sonra Valiliği ziyaret edecek, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlarla buluşacak, ardından önce Boyabat, sonra Ayancık ilçelerine gidecek.