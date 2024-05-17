Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin marşının yazarı Beyazıt Sansı kabri başında anıldı - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin marşının yazarı Beyazıt Sansı kabri başında anıldı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin marşının yazarı Beyazıt Sansı kabri başında anıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi marşının söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı'nın vefatının 4'üncü yılında kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Sansı'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve çiçekler bırakıldı. Oğlu Seven Sansı, törene katılanlara teşekkür ederken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ı da anarak dua etti. Emekli müzik öğretmeni ve yazar Beyazıt Sansı, kanser hastalığı nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

17.05.2024 12:56
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi marşının söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı.

Karaağaç Mezarlığı'ndaki törene eşi Semra, oğlu Seven Sansı, yakınları ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan katıldı.

Sansı'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, sevenleri mezarına çiçek bıraktı.

Oğlu Seven Sansı, gerçek dostların Sansı ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, törene katılanlara teşekkür etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın da kısa zaman önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Sansı, "Bahri ağabeyi anarak geldik buraya. Allah babama da ona da rahmet eylesin." dedi.

Derneğin üyesi Recep Dural da Edirne'nin kısa zamanda iki değerli insanı kaybettiğini belirtti.

Sansı ve Dinar'ın Edirne'ye çok şey kattığını dile getiren Dural, Sansı ve Dinar'a Allah'tan rahmet diledi.

Kırkpınar Marşı'nın yanı sıra bir çok marşa imza atan ve bu nedenle "Marş fabrikatörü" diye anılan emekli müzik öğretmeni ve yazar Beyazıt Sansı kanser hastalığı nedeniyle 2020 yılında 76 yaşında yaşamını yitirmişti.

Sansı'nın yazdığı Kırkpınar Marşı'nın bazı dizeleri şöyle:

"Büyük efsaneyi görür gibiyim/ Tarih dehlizinde yürür gibiyim

Eyvah, heyecandan ölür gibiyim/Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda

Davut sesli cazgır, güreş okuyor/ Ter bulaşmış çimen yağa kokuyor

600 yıl tarih gerçek oluyor/ Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda

Edirne dünyada Türkiye'nindir/ Kırkpınar Türkiye'de Edirne'nindir

Yaşayan bir efsane bir ananedir/ Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin marşının yazarı Beyazıt Sansı kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin marşının yazarı Beyazıt Sansı kabri başında anıldı - Son Dakika
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