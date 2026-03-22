Kırkpınar Yağlı Güreşleri Taşınıyor
22.03.2026 12:03
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Saray İhya Projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, Edirne Sarayı Has Bahçesi içerisinde kalması nedeniyle Saray İhya Projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ilk akıncı pehlivanların yenişemeden can verdiği rivayetinden doğan efsanenin devamı olarak asırlardır sürdürülüyor.

Güreşlerin, Edirne'ye yaklaşık 6 saat uzaklıkta, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyünde başladığı kabul ediliyor.

Güreşler, Cumhuriyet'in ilanının ardından 1924 yılından itibaren Tunca Nehri'nin ortasında yer alan Sarayiçi Adası'nda yapılmaya başlandı.

Etrafı sazlıklarla çevrili er meydanı, 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla yenilendi. Bu kapsamda şeref tribünü ile şehir yönündeki tribünler betonarme olarak yeniden inşa edilerek üzeri kapatıldı.

Hakem kulesi tarafındaki tribünler ise 1992 yılına kadar eski haliyle kullanıldı. Aynı yıl Kırkpınar'a gelen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla bu bölümün yapımına başlandı ve tribünler 1996 yılında tamamlandı.

Zaman zaman taşınması ya da tarihi dokuya uygun şekilde yenilenmesiyle gündeme gelen, Edirne Sarayı'nın has bahçesinde yer alan Kırkpınar çayırı ihya projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

"Bu gelenek, Edirne'nin kalbinde gelişmeye devam edecek"

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, er meydanının, proje kapsamında bulunduğu alandan yakındaki bir noktaya taşınacağını söyledi.

Kırkpınar'ın Edirne'den koparılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldız, ilgili bakanlıklar ve kentteki tüm paydaşların konuya hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.

Bakanlıklar, valilik ve belediye ile yapılan toplantılarda er meydanının yakın bir alana taşınması konusunda mutabakata varıldığını belirten Yıldız, mevcut alanın Kırkpınar'ın orijinal lokasyonu olmadığını dile getirdi.

Yıldız, sürecin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah süreç tamamlandığında tüm kurumlarımızla birlikte burada çok daha nitelikli bir Kırkpınar sahası oluşturacağız. Bu gelenek, Edirne'nin kalbinde gelişmeye devam edecek. Kırkpınar Güreşleri, 700 yıla yaklaşan geçmişiyle yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası somut olmayan kültürel mirasın da önemli bir parçasıdır. Bu bilinçle tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
