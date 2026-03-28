Kirmanşah'ta ABD-İsrail Saldırısı: 8 Ölü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde, ABD ve İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Kirmanşah eyaletinin merkezindeki Hafıziye ve Çakogolan mahallerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırının dün gerçekleştirildiğini belirten Kirmanşah Vali Yardımcısı Asel Kehrizi, hayatlarını kaybedenlerin dördünün kız öğrenci olduğunu söyledi.
