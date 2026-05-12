Kırmızı Işık İhlaline 21 Bin Ceza

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tır sürücüsüne 21 bin 246 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda bir tır sürücüsü, kavşağa yaklaştığı halde hızını düşürmeyerek kırmızı ışık ihlali yaptı.

Tırın kural ihlalleri ise başka bir aracın kamerası ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüye, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 21 bin 246 lira ceza kesti.