Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı
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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan A.İ.Ö. tutuklandı, Ş.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda yaralanan H.Y. ve A.K.'nin tedavileri sürüyor.

DİYARBAKIR'da kırmızı ışıkta bekleyen cipe yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) tedavileri sürüyor.

Olay, 2 Eylül'de öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişiler ateş açtı. Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet etti, H.Y. ve A.K. yaralandı. Araçtaki 3'üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında yakalanan şüpheliler A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen A.İ.Ö. tutuklandı, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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