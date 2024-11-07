Kırmızı-Lacivert İşhanı Yıkılacak

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki kentin simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nın yıkımı için hazırlıklara başlandı.
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süre önce boşaltılan işhanının çevresinde Mersin Büyükşehir Belediyesince güvenlik önlemleri alındı.
İhaleyi alan firma yetkililerinin yıkım hazırlığına başladığı işhanına iş makineleri de getirildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından işhanında kontrollü yıkım gerçekleştirilecek.
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