Kirpi Tellere Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kirpi tellere sıkıştı, itfaiye devreye girdi
BOLU - Bolu'da bahçe tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe tellerine kirpinin sıkıştığını gören duyarlı vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sokağa geldi. Ekipler eldiven yardımıyla apartmanın bahçesinde bulunan tellerden önce kirpiyi çıkarmaya çalıştı. Tellere sıkışan kirpi çıkartılamayınca, tel kesme makasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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