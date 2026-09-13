Kırsal kalkınmada 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verilecek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe desteği verileceğini duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı. KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz. Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.