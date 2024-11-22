Kırsal Mahalle Buluşmaları, Taşkuyu Mahallesi\'nde Coşkuyla Gerçekleşti

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(MERSİN) - Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan ve bağcılıktan zeytinciliğe, hayvancılıktan farklı ürünlere kadar birçok çeşidin üretildiği Taşkuyu Mahallesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Mahalle Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı. Mahalle meydanında yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte çalınan müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, davul-zurna ile halay çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenli olarak gerçekleştirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın Taşkuyu Mahallesi ayağında kurulan stantlarda üretici kadınlar nar, nar ekşisi, sirke, zeytin, zeytinyağı, baharat ve çeşitli meyve satışlarını yapma fırsatı yakaladı. Çocuklara yönelik oyun atölyeleri ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı programa muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Üretici kadınlarımız el emeği ürünlerinin satışını yapıyor"

Projenin hem kırsalda hem de merkezde yaşayan kadınlar için oldukça verimli olduğunu söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, "Burada üretici kadınlarımız el emeği ürünlerinin satışını yaparken, diğer mahallelerden gelen kadınlar da gezme fırsatı buldular. Zaten bu projedeki amacımız hem kırsal mahalle üretimini desteklemek, hem merkezde yaşayan kadınlara gezi organizasyonu yapmak, hem de kadınların sosyal hayatını desteklemek" dedi.

"Etkinlik çok güzel bir ortamda geçti"

Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şube Başkanı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Turgay Benli, ortamı görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza, böyle bir etkinliği düzenlediği için şahsım, derneğim ve buradaki tüm vatandaşlar adına çok teşekkür ederim. Bugün bu şenliği gördük, çocuklarımızın sevinçlerini gördük ve bizler de mutlu olduk" diye konuştu.

"Bir arada olmaktan ve üretmekten çok memnunuz"

Tarsus Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın, kadınlar olarak bir arada olmanın memnuniyetini yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu etkinlik; Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın üretici ve tüketici kadınları bir araya getirdiği, kadınların neler yapabileceğine, nasıl sosyalleşebileceğine ilişkin bir etkinlik. Bir arada olmaktan ve üretmekten çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan kadınlardan bazıları ise şunları söyledi:

-Ayşe Sarıoğ: "Ayva reçeli, nar ekşisi gibi ev yapımı ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Vahap Başkan'ımız sayesinde çok güzel şeyler oluyor, çok güzel kazançlar sağlıyoruz. Köydeki nergisimize bile etkinlik yaptı bizim için."

-Ümmügülsüm Gür: "Ben üretici kadınım. Kekik suyu yapıyorum. Ayrıca kendi ürettiğimiz biberlerimizden yaptığımız salçalarımızı bu stantlarda değerlendiriyoruz."

-Hüsniye Pan: "Vahap Başkan'ımız sayesinde köyümüzde yapılan Kırsal Mahalle Buluşması, şenlik tarzında geçiyor. Başkanımızın bize tanımış olduğu imkan sayesinde; kadınlarımız ürettikleri ürünleri satışa sunarak, ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar."

-Ayten Fahlioğulları: "Mahalle gezilerinden çok memnunuz. Vahap Başkan çok güzel şeyler yapıyor. Taşkuyu Köyü gibi çok güzel yerleri görme şansımız oldu. Bu sayede kadınlarımızın ürettiği ve yetiştirdiği ürünleri de alıyoruz ve memnunuz."