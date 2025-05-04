Kırsaldaki mahalleleri gezen ekipler kadınların kamu hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor

Diyarbakır'ın Eğil Kaymakamlığınca yürütülen projeyle kırsalda yaşayan kadınların kamu kurumlarına ulaşması sağlanıyor.

Eğil Kaymakamlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesine destek amacıyla "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi" hazırlandı.

Projeyle kırsal mahallelerdeki kadınlara devletin hizmetlerini tanıtmak, onların kamu hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak ve onları çeşitli konularda bilinçlendirmek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kaymakamlık, İlçe Sağlık, İlçe Milli Eğitim, İlçe Müftülük, İlçe Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ve jandarma, belediye ile Yeşilay'dan uzmanlar, kırsal mahallelerde kadınlarla bir araya geliyor, onlara çeşitli destekler sağlıyor.

Uzmanlar, ailenin korunması ve güçlendirilmesi, bağımlılık, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele, okullaşma ve eğitimin önemi ile kadınların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Kadınlar bu sayede devletin sağladığı destek ve katkılar konusunda bilgi sahibi oluyor, uzmanlarla birebir görüşüp sorun ve taleplerini dile getiriyor.

Proje kapsamında kırsal Kırkkuyu Mahallesi'nde kadınlara ekiplerce bilgilendirme yapıldı, sağlık desteği sunuldu.

18 ay sürmesi planlanan projeyle ilçede 4 merkez ve 26 kırsal mahallede tüm kadınlara ulaşılması hedefleniyor.

"Kadınların sosyal hayatta daha güçlü olmalarını sağlamaya çalışıyoruz"

Proje Koordinatörü, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ün eşi Kübra Hülür, AA muhabirine, Eğil'i çok sevdiklerini, kadınlar için ilçede ne yapabileceklerine yönelik bir düşünce içerisine girdiklerini söyledi.

Kırsaldan merkeze gelemeyen kadınların olduğunu, bu kadınların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Hülür, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Ailenin, kadının ne kadar önemli olduğunu devletin en üst kademesinden alıp ilçeye getiriyoruz." ifadesini kullanan Hülür, proje kapsamında devletin tüm kurumlarıyla kırsaldaki kadınların ayağına gittiklerini dile getirdi.

Hülür, "Gelemeyen, eşi izin vermeyen, hasta olan veya çekinen kadınlarımızı da bizzat evinde ziyaret ediyorum. Evinde, yatağında, bağında ve bahçesinde olan kadınlara ulaşıp amacımızı anlatmak istiyorum." dedi.

İlçedeki tüm kırsal mahalleleri gezeceklerini ifade eden Hülür, kadınları geliştirmek için çabaladıklarını ve olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını anlattı.

Hülür, şöyle konuştu:

"Projeyi devlet, millet dayanışması ve bütünleşmesi şeklinde hayata geçiriyoruz. Proje sayesinde tek bir kadını dahi bilinçlendirebilirsek bizim için amacına ulaşmış sayılır. Gittiğimiz yerlerde sağlıkla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almak isteyenlere destek oluyoruz. Kadınları bilinçlendiriyoruz, stantlar kuruyoruz, sorularına cevap veriyoruz. Kadınlar istediği takdirde onları minibüslerle alıp ilçe merkezinde gerekli kontrollerden geçiriyoruz. Kırsalda en büyük talep genelde sağlık hizmetleri ile ilgili oluyor. Kadınların sosyal hayatta daha güçlü olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İlçedeki tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz."

"İnsanların ayağına gidiyorlar"

İlçeye bağlı kırsal Kırkkuyu Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ayyıldız da ailenin güçlendirilmesi konusunda bilgi aldıklarını söyledi.

Kamu kurumlarının hizmetleri konusunda da bilgilendirildiklerini belirten Ayyıldız, "Ne kadar bilinçli olsak da bazı şeyleri bilemeyebiliriz. Gelip bize anlattılar. Biz de anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Ev ev ziyaret ediyorlar, insanların ayağına gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Melek Ayyıldız ise mahalleye gelip kendilerini bilgilendirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.