 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlere yönelik AFAD eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afetlerde gönüllülüğün önemi, afetler ile ilgili temel bilgiler, Türkiye'de meydana gelen afetler ve afet öncesi hazırlıklar gibi konular anlatıldı. Ayrıca, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan tatbikatlar ve AFAD ekibinin saha çalışmaları da öğrencilere aktarıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenci ve akademisyenlere yönelik "Afet Farkındalığı ve AFAD" eğitimi gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ömer Bozkurt ve beraberindeki uzmanlar, afet yönetimi ve farkındalığını anlattı.

Eğitimde, afetlerde gönüllülüğün önemi, afetler ile ilgili temel bilgiler, Türkiye'de meydana gelen afetler, afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler, afet ve acil durum çantası, afet ve acil durum planı, toplanma ve barınma alanları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar ile gerçekleştirilen tatbikatlar ve AFAD ekibinin saha çalışmalarının da anlatıldığı eğitimde, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin afetler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmeleri sağlandı.

Eğitimin ardından üniversite bahçesinde AFAD araç ve ekipmanları öğrencilere tanıtıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Bozkurt, Konferans, Kırşehir, AFAD, Acil Durum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement