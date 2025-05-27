Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon Personeli ile Verimlilik Toplantısı Yaptı

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ndeki personel ile bir araya gelerek, verimliliği arttırmak için neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Ekicioğlu, "Birimlerimizin çalışmaları hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak için zaman zaman yerinde ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri biten, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasını önemsiyoruz. Geçtiğimiz hafta da Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelimiz ile bir araya gelmiştik. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek, tüm bileşenlerimizle verimliliği daha da arttırmak için neler yapmamız gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.