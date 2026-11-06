Kırşehir Belediyesi, 10 Kasım’da Atatürk’ü anacak

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında düzenleyeceği etkinliklerle anacak. 10 Kasım'da gerçekleştirilecek programda mevlit ve lokma dağıtımının ardından Atatürk fotoğrafları sergisi, şiir ve müzik dinletisi ile "Sarı Zeybek" gösterisi yer alacak.

Kırşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da düzenleyeceği programla anacak. Program, saat 12.30'da Ahmet Yesevi Camisi'nde okutulacak mevlitle başlayacak; saat 13.00'te Cacabey Meydanı'nda lokma dağıtılacak. Program, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek Atatürk fotoğrafları sergisi, şiir ve müzik dinletisi ile "Sarı Zeybek" gösterisiyle devam edecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor; ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini de sürdürüyor.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki, ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların da çaresidir. Bu nedenle, özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."