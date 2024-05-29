Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi \'Askıda Fatura\' Kampanyası Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı 'Askıda Fatura' dayanışma kampanyası devam ediyor.

29.05.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı 'Askıda Fatura' dayanışma kampanyası devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi'nin 'Askıda Fatura' adıyla ekonomik anlamda olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanyayla ilgili bir açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak 'Askıda Fatura' adıyla kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören bir uygulamayı hayata geçirmiştik. Askıda Fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar. Hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum."

Kampanyaya, 'www.kirsehir.bel.tr' adresinden Askıda Fatura sekmesine giriş yaparak katlım sağlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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