Kırşehir Belediyesi Borcu Sıfırladı

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(KIRŞEHİR)- Dayanışma yemeğinde dernek başkanları ve gazetecilerle bir araya gelen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "'Hiçbir iş yapamazlar' diyenlere karşı büyük bir borçla devraldığımız Belediye'mizin borcunu sıfırlama noktasına ulaştık. Bunu yaparken ne kredi kullandık ne de başka yerlerden yardım bekledik. Sadece ve sadece halkımızın desteğiyle ve Belediye'mizin öz kaynaklarıyla planlı ve programlı bir şekilde çalışma yürüterek bugünlere geldik" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri, dernek, birlik başkanları ve gazeteciler ile dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Ekicioğlu burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin halkın özgür sesi olmaları anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Ekicioğlu, dayanışma yemeğine katılan ve çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde, 'Umudu beraber ekeceğiz' diyerek çıktığımız yolda halkımızın desteğiyle Kırşehir'de bir değişim gerçekleştirdik ve yapılamaz denilen birçok şeyi ilk 5 yıllık süre içerisinde hayata geçirdik. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde ise halkımızın teveccühü ile yeniden göreve getirilerek ikinci dönem çalışmalarımıza başladık. Bir şehrin ve ülkenin gelişmesi için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, akılcı ve gücünü halktan alan projelerin yaratılması gerekiyordu. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ve halkımızın da sonsuz desteğiyle göreve geldiğimizde söz verdiğimiz 70 projemizin yüzde 80'ini tamamlayarak büyük bir başarıya hep birlikte imza attık. Söz verdiğimiz projelerimizin dışında, yine değerli Kırşehir halkının istek, öneri ve beklentileri doğrultusunda; Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı, Bağbaşı Pazar Yeri, Çukurçayır-Güvercinlik-Üçgöz Revizyon İmar Planı ve Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi, Çukurçayır Mahallesi Mehmet Yılancı Parkı, Kervansaray Mahallesi Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı, Hobi Bahçeleri gibi projeleri de hayata geçirerek, ilimizin gelişimine katkı sağladık.Yaptığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz ise her zaman Kırşehir'de yaşayan tüm kesimlerin eşit oranda hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak oldu.

"Kırşehir Belediyesi olarak önceliğimiz şeffaf bir Belediye olmaktı"

Kırşehir'in hiçbir mahallesini diğerinden ayırmadık ve projelerimizi de bu doğrultuda hayata geçirdik. Halkımıza daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet sunabilmek için Kırşehir Belediyesi'nin tüm birimlerini birbiriyle uyumlu ve dayanışma halinde koordine ettik. Buradan emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Kırşehir Belediyesi olarak önceliğimiz şeffaf, tasarrufa önem veren, hesap verebilir; kamunun parasını tekrar kamuya harcayan bir Belediye olmaktı ve bunu başardık. 'Hiçbir iş yapamazlar' diyenlere karşı büyük bir borçla devraldığımız Belediye'mizin borcunu sıfırlama noktasına ulaştık. Bunu yaparken ne kredi kullandık ne de başka yerlerden yardım bekledik. Sadece ve sadece halkımızın desteğiyle ve Belediye'mizin öz kaynaklarıyla planlı ve programlı bir şekilde çalışma yürüterek bugünlere geldik."

Ekicioğlu, konuşmasının ardından Belediye'nin 2024 yılında birim müdürlükleri ile yapılan çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi. Kent Park'ın devamı olan 300 dönümlük alanda "Doğapark Projesi", Eski Karayolları'na ait alanda, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne alternatif ve daha kapsamlı "Kültür Park Projesi", her mahalleye kreş projesi gibi çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Ekicioğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz Zengin de Kırşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.