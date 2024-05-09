Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Kampanyası - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Kampanyası

Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Kampanyası

Kırşehir Belediyesi'nin başlattığı geri dönüşüm kampanyası kapsamında üreticilere fide dağıtılıyor.

09.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:57
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin başlattığı kampanya kapsamında 26 Nisan ile 3 Mayıs günleri arasında 30 adet geri dönüşüm malzemesini belediyeye teslim eden üreticilere, 8-10 Mayıs arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanında fide dağıtılıyor.

Kırşehir Belediyesi'nin Cacabey Meydanı'nda kurduğu Atık Toplama Noktası'na belge karşılığında teslim edilen geri dönüşüm kampanyasının sona ermesinin ardından 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü (dün) üreticiler fidelerini teslim almaya başladı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak 'Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğumuz ve daha önceki yıllarda devam ettiğimiz fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi. sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik. 26 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında 30 adet geri dönüşüm malzemesi getiren hemşehrilerimize verdiğimiz belge karşılığında, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanımızda fidelerini hediye ediyoruz. Kampanyamıza destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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