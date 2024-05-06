Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığında Fide Dağıtacak

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, 26 Nisan ile 3 Mayıs günleri arasında 30 adet geri dönüşüm malzemesi getirmiş olan vatandaşlara fidelerini, 8-10 Mayıs'ta Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanında teslim edecek.

Geçen yıl mayıs ayında da fide dağıtımı yapan Kırşehir Belediyesi, bu yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında fideleri yerli üretici ile buluşturacak. "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla yaşama geçirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 26 Nisan ile 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında 30 adet geri dönüşüm malzemesi (cam, plastik, metal) getirenlere, 8 ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanında fide dağıtılacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projeye ilişkin "Hemşehrilerimizin yerli fide kullanarak tarımsal üretime yönelmesi ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaları, dışarıya olan bağımlılıkların azaltılması noktasında büyük önem taşıyor" dedi.