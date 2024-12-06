Kırşehir Belediyesi Kışa Hazır: 1800 Ton Tuz Stoklandı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Kışa Hazır: 1800 Ton Tuz Stoklandı

Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Selahattin Ekicioğlu, 600 ton saf tuz ve toplamda 1800 ton tuz stoku ile karla mücadele çalışmalarına 7/24 hazır olduklarını duyurdu.

06.12.2024 10:04  Güncelleme: 11:06
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, havanın soğuması ve kar yağışının beklenenden erken başlamasıyla olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Selahattin Ekicioğlu, "600 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında bin 800 ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazırız" dedi.

Kış mevsiminin başlaması ve havanın soğumasıyla Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ekicioğlu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kırşehir'de 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye hazır olan karla mücadele ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için önceki yıllarda olduğu gibi tuzlama araçları, kar bıçaklı kamyon, kepçe, kamyon, greyder ve kaldırım temizleme (kar püskürtme) araçlarıyla birlikte anında müdahaleye hazır bir konumda bekliyor. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 600 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında bin 800 ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazırız. Tüm Kırşehirli hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi Kışa Hazır: 1800 Ton Tuz Stoklandı - Son Dakika

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