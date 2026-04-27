Kırşehir Belediyesi'nden Çevreci Kampanya: 50 Adet Geri Dönüşüm Malzemesi Getirene Fide Hediyesi

Kırşehir Belediyesi, bu yıl da "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla 27-30 Nisan 2026 tarihlerinde 09.00-16.00 saatlerinde Sıfır Atık Getirme Merkezi'ne 50 adet geri dönüşüm malzemesi getirenlere fide hediye edecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kırşehir Belediyesi olarak daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz.Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik. 27-30 Nisan arasında 50 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik, metal) getiren hemşehrilerimize, verdiğimiz belge karşılığında, fidelerini hediye edeceğiz. Fide almak isteyen hemşehrilerimiz geri dönüşüm malzemelerini kurduğumuz Sıfır Atık Getirme Merkezi'ne belge karşılığında teslim edebilecekler."