Kırşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara Çorba İkramı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında oluşturduğu Çorba Evi'nde vatandaşlara çorba ikram etti.

Kırşehir Belediyesi'nin daha önce öğrenciler için başlattığı Çorba Evi uygulamasına bir yenisi daha eklendi. KAEÜ merkez yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları kavşağı ile otobüs durakları karşısında kurulan Çorba Evi'nde başlayan hizmet, KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında devam ediyor.

KAEÜ merkez yerleşkesindeki Çorba Evi'nde 08.30-11.00; hastane karşısındaki Çorba Evi'nde ise 08.00-11.00 saatleri arasında hafta sonları vatandaşlara çorba ikramı devam edecek.