Kırşehir Belediyesi'nin Projesine Ödül

(KIRŞEHİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 43. Olağan Meclis Toplantısı'nda, Kırşehir Belediyesi'nin "Dezavantajlı Gruplara Kırşehir'de Umut Doğuyor" projesinin "Bağımlılığı Giderme ve Bağımlılıkla Mücadele" sunumu ödüllendirildi.

Kırşehir Belediye Meclisi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi üyeleri Yeter Bodur ve Özge Şenlik, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay yönetiminde, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 43. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Kırşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Ahmet Kahraman tarafından hazırlanan Kır-Köy'deki "Dezavantajlı Gruplara Kırşehir'de Umut Doğuyor" projesinin "Bağımlılığı Giderme ve Bağımlılıkla Mücadele" sunumu ödüllendirildi.